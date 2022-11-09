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Бруклин объявил имя нового главного тренера

Баскетбол
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Им стал исполняющий обязанности главного тренера команды

Бруклин объявил имя нового главного тренера

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Бруклин Нетс" Жак Вон официально назначен на должность главного тренера команды, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, ранее "Бруклин" уволил с поста главного тренера команды 48-летнего канадского специалиста Стива Нэша. Под его руководством команда одержала всего две победы в семи матчах нового сезона регулярного чемпионата НБА.

В качестве одного из кандидатов на эту должность называли бывшего главного тренера "Бостон Селтикс" Име Удоку.

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В статье: Бруклин Нетс
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