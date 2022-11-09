Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бруклин объявил имя нового главного тренера
Им стал исполняющий обязанности главного тренера команды
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Исполняющий обязанности главного тренера "Бруклин Нетс" Жак Вон официально назначен на должность главного тренера команды, сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, ранее "Бруклин" уволил с поста главного тренера команды 48-летнего канадского специалиста Стива Нэша. Под его руководством команда одержала всего две победы в семи матчах нового сезона регулярного чемпионата НБА.
В качестве одного из кандидатов на эту должность называли бывшего главного тренера "Бостон Селтикс" Име Удоку.
Популярное сейчас
- Довбик всему голова. Колос - Днепр-1 1:3
- По всей Украине объявили воздушную тревогу. Два матча УПЛ приостановлены
- Politico: Зеленский смягчил позицию по переговорам с россией после подталкивания США
- Прометей победил в седьмой раз подряд. Клуб идет первым в Латвийско-эстонской лиге
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО