Бруклин объявил имя нового главного тренера

Исполняющий обязанности главного тренера "Бруклин Нетс" Жак Вон официально назначен на должность главного тренера команды, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, ранее "Бруклин" уволил с поста главного тренера команды 48-летнего канадского специалиста Стива Нэша. Под его руководством команда одержала всего две победы в семи матчах нового сезона регулярного чемпионата НБА.

В качестве одного из кандидатов на эту должность называли бывшего главного тренера "Бостон Селтикс" Име Удоку.