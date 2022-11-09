Старый Луцк одержал уверенную победу над Прикарпатьем-Говерлой

9 ноября состоялся матч между Старым Луцком и Говерлой-Прикарпатье.

В первой четверти игровое преимущество имели хозяева площадки, выигравшие десятиминутку 22:16.

Но уже во второй четверти для волынян проблемой стала зонная защита от Говерлы, плюс они начали проигрывать подбор под кольцом, а в конце четверти заработали себе ощутимое преимущество.

В третьей 10-минутке рывок Старого Луцка позволил сравнять счет, вернуть интригу и Говерла вернула себе преимущество в 7 очков. За 4 минуты до конца встречи гости реализовали два трехочковых броска подряд, доведя на тот момент преимущество до +16.

В итоге 60:79 – вторая подряд победа подопечных Евгения Мурзина.

Самыми результативными в матче стали Артем Водолажский с 22 очками.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Старый Луцк - Прикарпатье-Говерла 60:79 (22:16, 10:23, 16:17, 12:23)