Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Старый Луцк одержал уверенную победу над Прикарпатьем-Говерлой
Все решилось в заключительном отрезке матча
Фото: ФБУ
9 ноября состоялся матч между Старым Луцком и Говерлой-Прикарпатье.
В первой четверти игровое преимущество имели хозяева площадки, выигравшие десятиминутку 22:16.
Но уже во второй четверти для волынян проблемой стала зонная защита от Говерлы, плюс они начали проигрывать подбор под кольцом, а в конце четверти заработали себе ощутимое преимущество.
В третьей 10-минутке рывок Старого Луцка позволил сравнять счет, вернуть интригу и Говерла вернула себе преимущество в 7 очков. За 4 минуты до конца встречи гости реализовали два трехочковых броска подряд, доведя на тот момент преимущество до +16.
В итоге 60:79 – вторая подряд победа подопечных Евгения Мурзина.
Самыми результативными в матче стали Артем Водолажский с 22 очками.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Старый Луцк - Прикарпатье-Говерла 60:79 (22:16, 10:23, 16:17, 12:23)
Популярное сейчас
- Днепр-1 и Шахтер сохраняют паритет, Заря отпускает дуэт лидеров. Таблица и результаты тура УПЛ
- Довбик всему голова. Колос - Днепр-1 1:3
- Чемпионат мира 2022: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Прометей победил в седьмой раз подряд. Клуб идет первым в Латвийско-эстонской лиге
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО