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Баскетбольный эксперт: Лейкерс- это Титаник, который тонет

Баскетбол
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Команда уже не показывает тех результатов

Баскетбольный эксперт: Лейкерс- это Титаник, который тонет

Фото: USA Today

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Известный баскетбольный эксперт и телеведущий Стивен Эй Смит считает, что команда НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" должна кардинально изменить состав, чтобы бороться за чемпионство.

"Забудьте на мгновение об Уэстбруке. Я бы обменял и Леброна, и Энтони Дэвиса. Я осознаю их ценность, и они никуда не денутся. Мы понимаем, "Лейкерс" так не поступят. Леброн по-прежнему крайне ценен, потому что приносит деньги. Что же касается Энтони Дэвиса, то под вопросом стоит его здоровье, но не его игра.

Я бы набрал кучу молодых красавчиков, нескольких пиков и пошёл бы по иному пути. Потому что это тонущий корабль. И он уже не поднимется. Это "Титаник". Он медленно, но верно тонет. Ничего не получится с тем составом, который есть у них сейчас", – сказал Смит в эфире ESPN.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс
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