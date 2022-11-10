НБА. Лейкерс снова проиграл и опустился на 14 место в турнирной таблице, 24 очка Дончича не помогли Далласу обыграть Орландо

10 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно 13 матчей. В одном из них "Орландо Мэджик" принимал "Даллас Маверикс". Встреча завершилась победой хозяев со счётом 94:87. Таким образом, "Орландо" одержал первую победу после двух поражений подряд. "Даллас", в свою очередь, потерпел первое поражение после четырёх побед подряд.

В паралельном матче играли "Лос-Анджелес Клипперс" и "Лос-Анджелес Лейкерс". Встреча закончилась также победой хозяев со счётом 114:101. Самым результативным игроком "Лейкерс" стал американский форвард Леброн Джеймс, набравший 30 очков, сделавший восемь подборов и пять передач. Также стоит отметить центрового гостей Энтони Дэвиса, который набрал 21 очко, сделал девять подборов и три передачи. Таким образом "Лейкерс" терпит очередное поражение. После 11 сыграных матчей команда располагается на 14 из 15 мест Западной конференции имея в активе 9 поражений и 2 победы.

"Орландо Мэджик" – "Даллас Маверикс" – 94:87

"Шарлотт Хорнетс" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 95:105

"Индиана Пэйсерс" – "Денвер Наггетс" – 119:122

"Атланта Хоукс" – "Юта Джаз" – 119:125

"Бостон Селтикс" – "Детройт Пистонс" – 128:112

"Торонто Рэпторс" – "Хьюстон Рокетс" – 116:109

"Бруклин Нетс" – "Нью-Йорк Никс" – 112:85

"Миннесота Тимбервулвз" – "Финикс Санз" – 117:129

"Чикаго Буллз" – "Нью-Орлеан Пеликанс" – 111:115

"Оклахома-Сити Тандер" – "Милуоки Бакс" – 132:136 (ОТ)

"Сан-Антонио Спёрс" – "Мемфис Гриззлиз" – 122:124 (ОТ)

"Лос-Анджелес Клипперс" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 114:101

"Сакраменто Кингз" – "Кливленд Кавальерс" – 127:120