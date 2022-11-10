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Леброн Джеймс: Мне нужно научиться симулировать

Баскетбол
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Тот случай, когда честные методы не помогают

Леброн Джеймс: Мне нужно научиться симулировать

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс после поражения в матче с "Лос-Анджелес Клипперс" (101:114) высказался на тему того, что многие нарушения правил, которые совершаются на нём, остаются незамеченными судьями.

"Я люблю жёсткую борьбу, но также я бы хотел, чтобы свисток свистел, когда меня бьют. В сегодняшней игре всего четыре штрафных броска за весь матч. Многие другие игроки, которые часто бросают в прыжке, встают на линию по 9–13 раз за матч.

Мне нужно научиться симулировать. Серьёзно. Мне нужно научиться откидывать голову назад или что ещё, чтобы вставать на линию", — приводит слова Леброна Fadeaway World.

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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