 Бывший игрок НБА: У Лейкерс было полгода, и они собрали вот эту команду? ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Бывший игрок НБА: У Лейкерс было полгода, и они собрали вот эту команду?
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший игрок НБА: У Лейкерс было полгода, и они собрали вот эту команду?

Баскетбол
(1 голосов)

Эксперт шокирован

Бывший игрок НБА: У Лейкерс было полгода, и они собрали вот эту команду?

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон раскритиковал руководство "Лос-Анджелес Лейкерс".

"Моя главная претензия в следующем. В клубе прекрасно знают, что в команде нет снайперов, как их не было год назад и за год до этого. Они не попали в плей-офф, и, только вдумайтесь, у них было полгода с апреля по октябрь, а они собрали вот эту команду? Это халатность, просто непозволительно.

Речь не о Леброне, он за скобками. Я в целом о "Лейкерс". Один из величайших клубов, но я смотрю и думаю, что там наверняка есть много людей, которые сидят и думают: "Что мы делаем?" Леброну не нужна отличная команда. Дайте ему просто хорошую команду, и он сам сделает её отличной", — заявил Джефферсон в эфире.

"Лейкерс" в нынешнем сезоне одержали лишь две победы и потерпели девять поражений.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лос-Анджелес Лейкерс Ричард Джефферсон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде