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Бывший игрок НБА: У Лейкерс было полгода, и они собрали вот эту команду?
Эксперт шокирован
фото - flashscore.com.ua
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон раскритиковал руководство "Лос-Анджелес Лейкерс".
"Моя главная претензия в следующем. В клубе прекрасно знают, что в команде нет снайперов, как их не было год назад и за год до этого. Они не попали в плей-офф, и, только вдумайтесь, у них было полгода с апреля по октябрь, а они собрали вот эту команду? Это халатность, просто непозволительно.
Речь не о Леброне, он за скобками. Я в целом о "Лейкерс". Один из величайших клубов, но я смотрю и думаю, что там наверняка есть много людей, которые сидят и думают: "Что мы делаем?" Леброну не нужна отличная команда. Дайте ему просто хорошую команду, и он сам сделает её отличной", — заявил Джефферсон в эфире.
"Лейкерс" в нынешнем сезоне одержали лишь две победы и потерпели девять поражений.
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