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Названа зарплата Ховарда в тайванском клубе

Баскетбол
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Баскетболист станет самым высокооплачиваемым игроком лиги

Названа зарплата Ховарда в тайванском клубе

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Стала известна сумма, которую бывший центровой "Лос-Анджелес Лейкерс", чемпион НБА 2020 года Дуайт Ховард заработает в новом клубе, сообщает BasketNews. Напомним, ранее стало известно, что Ховард стал игроком команды "Таоюань Леопардс", выступающей в чемпионате Тайваня.

По информации источника, 36-летний баскетболист заработает более $ 1 млн. При этом местная лига сделала исключение для Ховарда — по правилам, зарплата иностранцев не может превышать $ 20 тыс.

В прошлом сезоне в составе "Лейкерс" Ховард набирал в среднем 6,2 очка и совершал 5,9 подбора за 16,2 минуты на паркете.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс Дуайт Ховард
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