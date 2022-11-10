Названа зарплата Ховарда в тайванском клубе

Стала известна сумма, которую бывший центровой "Лос-Анджелес Лейкерс", чемпион НБА 2020 года Дуайт Ховард заработает в новом клубе, сообщает BasketNews. Напомним, ранее стало известно, что Ховард стал игроком команды "Таоюань Леопардс", выступающей в чемпионате Тайваня.

По информации источника, 36-летний баскетболист заработает более $ 1 млн. При этом местная лига сделала исключение для Ховарда — по правилам, зарплата иностранцев не может превышать $ 20 тыс.

В прошлом сезоне в составе "Лейкерс" Ховард набирал в среднем 6,2 очка и совершал 5,9 подбора за 16,2 минуты на паркете.