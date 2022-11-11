 НБА. Шарлот потерпел седьмое поражение в сезоне, дабл-дабл Джоэла Эмбиида не помог Филадельфии обыграть Атланту ᐉ UA-Футбол
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НБА. Шарлот потерпел седьмое поражение в сезоне, дабл-дабл Джоэла Эмбиида не помог Филадельфии обыграть Атланту

Баскетбол
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Результаты матчей НБА

НБА. Шарлот потерпел седьмое поражение в сезоне, дабл-дабл Джоэла Эмбиида не помог Филадельфии обыграть Атланту

фото - inquirer.com

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11 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно четыре матча.

"Вашингтон Уизардс" – "Даллас Маверикс" – 113:105
"Атланта Хоукс" – "Филадельфия Сиксерс" – 104:95
"Майами Хит" – "Шарлотт Хорнетс" – 117:112 (ОТ)
"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 95:106

Наиболее значимый вклад в победу "Хит" внесли авторы дабл-даблов – лёгкий форвард Джимми Батлер (35 очков, 10 подборов и восемь передач) и центровой Эдрис Адебайо (18 очков, 14 подборов и четыре передачи).

Лучшую результативность в составе "Хорнетс" продемонстрировал защитник Келли Убре (29 очков, семь подборов и две передачи).

В паралельном матче "Атланта Хоукс" принимала "Филадельфию Сиксерс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 104:95. Самым результативным у гостей стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид. На его счету 26 очков, 12 подборов и две передачи.

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В статье: Джоэль Эмбиид
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