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НБА. Шарлот потерпел седьмое поражение в сезоне, дабл-дабл Джоэла Эмбиида не помог Филадельфии обыграть Атланту
Результаты матчей НБА
фото - inquirer.com
11 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно четыре матча.
"Вашингтон Уизардс" – "Даллас Маверикс" – 113:105
"Атланта Хоукс" – "Филадельфия Сиксерс" – 104:95
"Майами Хит" – "Шарлотт Хорнетс" – 117:112 (ОТ)
"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 95:106
Наиболее значимый вклад в победу "Хит" внесли авторы дабл-даблов – лёгкий форвард Джимми Батлер (35 очков, 10 подборов и восемь передач) и центровой Эдрис Адебайо (18 очков, 14 подборов и четыре передачи).
Лучшую результативность в составе "Хорнетс" продемонстрировал защитник Келли Убре (29 очков, семь подборов и две передачи).
В паралельном матче "Атланта Хоукс" принимала "Филадельфию Сиксерс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 104:95. Самым результативным у гостей стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид. На его счету 26 очков, 12 подборов и две передачи.
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