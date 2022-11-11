ЧМ-2023. Смотри матчи сборной Украины – помогай ВСУ!

Нидерланды – Украина. 11 ноября. 20.00. Алмере, арена "Topsportcentrum"

Украина – Исландия. 14 ноября. 16.00. Арена "Рига"

Показ матчей эксклюзивно на телеканале XSport

По инициативе титульного партнера Федерации баскетбола Украины Parimatch Ukraine во время трансляции поединков состоится сбор на крылья разведчики для ВСУ совместно с благотворительным фондом "KOLO".

Сборной нужна только победа

В августе Айнарс Багатскис располагал почти идеальной обоймой национальной сборной. Лень, Михайлюк и Санон должны стать двигателем, с которым украинцы без проблем преодолеют Италию и Исландию в стартовых матчах второй части отбора на ЧМ-2023 и сохранят шансы побороться за выход на Мундиаль. Но случилось наоборот. Наши представители НБА выглядели тускло, Санон травмировался перед выездами в Рейкьявик, плюс ряд спорных тренерских решений, - все это вылилось в два поражения, что уменьшило наши шансы сыграть в финальной части чемпионата мира почти до 0. Особенно досадным стало поражение Исландии в овертайме , когда казалось желто-синие должны были забирать свое.

И хотя впереди у сборной Украины еще четыре матча отбора, даже четыре победы не смогут гарантировать ей место в тройке лучших в группе L. Теперь после 6 поединков квалификации украинцы идут пятыми, имея в активе 7 очков (1 победа, 5 поражений). На чемпионат мира выходят три лучшие команды из группы, поэтому для Украины все зависит еще и от результатов соперников.

Санон, Пустовой, Зотов – аут, Тыртышник - ин

7 ноября сборная Украины начала подготовку к матчам с Нидерландами и Исландией в Риге, которая сейчас является резиденцией национальной команды, и здесь на арене "Рига" украинцы будут принимать Исландию. И по сравнению с августовскими матчами отбора в ЧМ, и, конечно, успешным для нас Евробаскетом (наши вышли в 1/8 финала, где проиграли Польше), состав сборной интригует или даже настораживает. Айнарс Багатскис, все же оставшийся на позиции главного тренера, на этот раз объективно не может рассчитывать на "американцев" Леня и Михайлюка, травмировался защитник "Прометея" Юссуф Санон, попросили не задействовать их в национальной команде Близнюк, Пустовой и Скапинцев, продолжают восстанавливаться от повреждений Зотов и Ковляр.

Наставник желто-синих отмечает, что никаких волнений нет, это шанс для тех, кто меньше играет, проявить себя, что команда должна биться за себя и за страну, но, очевидно, будет тяжело. К дебютным матчам за сборную готовится защитник киевского "Будивельника" Илья Тиртышник, с которым Багатскис работал в "Киев-Баскете".

Прогноз от Parimatch Ukraine

Первый легальный букмекер и партнер сборной Украины Parimatch Ukraine определил фаворитов предстоящих поединков и в обоих матчах прогнозирует победу именно украинцам. Эксперты считают, что желто-синие смогут одолеть Нидерланды на выезде в основное время, коэффициент на такой результат – 1.52, в то время как шансы на успех хозяев площадки оценивают как 2.70 к 1. И даже если матч перейдет в овертайм, команда Багатскиса свое должна брать. Кеф на нашу победу в дополнительное время – 1,47. В Риге украинцам тоже прогнозируют необходимый им результат. 1.48 – коэффициент на победу в основное время, 1.42 – в овертайме. Шансы Исландии на успех в этом поединке значительно ниже – 3. 00 к 1.

Сборная Украины по баскетболу присоединилась к благотворительной инициативе Parimatch Ukraine и благотворительного фонда "КОЛО". Во время трансляции поединков национальной команды на телеканале XSport пройдет сбор на крылья-разведчики от украинских разработчиков "Небесная кара", которые обеспечат неотложные потребности ВСУ.

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