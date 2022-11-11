 БК Житомир - Винницкие Зубры: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 11.11.2022 ⋇ Смотреть баскетбол на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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БК Житомир - Винницкие Зубры: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Баскетбол
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Прямая трансляция матча чемпионата Украины в Высшей лиге по баскетболу

БК Житомир - Винницкие Зубры: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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11 ноября, БК Житомир сыграет против Винницких Зубров в рамках Группы 1 чемпионата Украины по баскетболу среди команд Высшей лиги.

Начало матча - в 16:00.

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