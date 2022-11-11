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БК Житомир - Винницкие Зубры: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прямая трансляция матча чемпионата Украины в Высшей лиге по баскетболу
11 ноября, БК Житомир сыграет против Винницких Зубров в рамках Группы 1 чемпионата Украины по баскетболу среди команд Высшей лиги.
Начало матча - в 16:00.
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