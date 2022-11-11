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Нидерланды – Украина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прямая трансляция матча квалификации чемпионата мира-2023 по баскетболу
Фото: FIBA
11 ноября состоится поединок квалификации на ЧМ-2023, в котором сборная Украины на выезде встретится с Нидерландами. Матч пройдет в Алмере.
Нашей команде необходима только победа, чтобы сохранить шанс на выход на чемпионат мира.
Квалификация на чемпионат мира-2023
Начало матча – 20:00
Нидерланды – Украина
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