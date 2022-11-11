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Нидерланды – Украина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Баскетбол
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Прямая трансляция матча квалификации чемпионата мира-2023 по баскетболу

Нидерланды – Украина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: FIBA

11 ноября состоится поединок квалификации на ЧМ-2023, в котором сборная Украины на выезде встретится с Нидерландами. Матч пройдет в Алмере.

Нашей команде необходима только победа, чтобы сохранить шанс на выход на чемпионат мира.

Квалификация на чемпионат мира-2023

Начало матча – 20:00

Нидерланды – Украина

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В статье: сборная Нидерландов сборная Украины по баскетболу
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