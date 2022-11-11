Нидерланды – Украина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

11 ноября состоится поединок квалификации на ЧМ-2023, в котором сборная Украины на выезде встретится с Нидерландами. Матч пройдет в Алмере.

Нашей команде необходима только победа, чтобы сохранить шанс на выход на чемпионат мира.

Квалификация на чемпионат мира-2023

Начало матча – 20:00

Нидерланды – Украина