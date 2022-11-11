Названы серьезность травмы Леброна Джеймса

Звёздный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс избежал разрыва в паховой области. Отсутствие у Леброна травмы такого рода показала МРТ. Об этом информирует ESPN US.

Сообщается, что у лидера "Лейкерс" в итоге было диагностировано растяжение левой приводящей мышцы бедра. Команда не включила его в сегодняшнюю тренировку в преддверии матча регулярного чемпионата НБА с клубом "Сакраменто Кингз". Встреча состоится завтра, 12 ноября.

Напомним, Леброн не смог доиграть последний матч регулярного чемпионата с "Лос-Анджелес Клипперс" (101:114), покинув площадку в четвёртой четверти, держась за паховую область.