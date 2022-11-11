Сборная Украины уверенно обыграла Нидерланды в матче отбора на ЧМ-2023

11 ноября состоялся матч отбора на ЧМ-2023 по баскетболу, в котором сборная Украины играла с Нидерландами.

Уже со стартовых минут наша команда лидировала в счете, не дав сопернику сделать даже намек на борьбу. После первых 10 минут подопечные Багатскиса шли впереди с 7 очками в запасе.

Во второй четверти сборная Украины добавила и перед большим перерывом разница в счете составила 24 очка, а во время игры достигала и 30 очков.

После такой игры Айнарс Багатскис дал отдохнуть своим ребятами и соперник немного сократил отставание, но этого не хватило, чтобы перевести игру в овертайм.

Самым результативным игроком матча стал Илья Сидоров с 25 очками.

Следующую игру игрового окна наши ребята сыграют в Риге 14 ноября в 16:00 против Исландии.

Чемпионат мира-2023. Квалификация. Группа L

Алмере, Нидерланды

Нидерланды — Украина 77:96 (21:28, 14:31, 21:19, 21:18)