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Сборная Украины уверенно обыграла Нидерланды в матче отбора на ЧМ-2023
Отличный результат
Фото: ФБУ
11 ноября состоялся матч отбора на ЧМ-2023 по баскетболу, в котором сборная Украины играла с Нидерландами.
Уже со стартовых минут наша команда лидировала в счете, не дав сопернику сделать даже намек на борьбу. После первых 10 минут подопечные Багатскиса шли впереди с 7 очками в запасе.
Во второй четверти сборная Украины добавила и перед большим перерывом разница в счете составила 24 очка, а во время игры достигала и 30 очков.
После такой игры Айнарс Багатскис дал отдохнуть своим ребятами и соперник немного сократил отставание, но этого не хватило, чтобы перевести игру в овертайм.
Самым результативным игроком матча стал Илья Сидоров с 25 очками.
Следующую игру игрового окна наши ребята сыграют в Риге 14 ноября в 16:00 против Исландии.
Чемпионат мира-2023. Квалификация. Группа L
Алмере, Нидерланды
Нидерланды — Украина 77:96 (21:28, 14:31, 21:19, 21:18)
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