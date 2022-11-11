 Сборная Украины уверенно обыграла Нидерланды в матче отбора на ЧМ-2023 ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Сборная Украины уверенно обыграла Нидерланды в матче отбора на ЧМ-2023
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины уверенно обыграла Нидерланды в матче отбора на ЧМ-2023

Баскетбол
Обновлено
(1 голосов)

Отличный результат

Сборная Украины уверенно обыграла Нидерланды в матче отбора на ЧМ-2023

Фото: ФБУ

Новина українською

11 ноября состоялся матч отбора на ЧМ-2023 по баскетболу, в котором сборная Украины играла с Нидерландами.

Уже со стартовых минут наша команда лидировала в счете, не дав сопернику сделать даже намек на борьбу. После первых 10 минут подопечные Багатскиса шли впереди с 7 очками в запасе.

Во второй четверти сборная Украины добавила и перед большим перерывом разница в счете составила 24 очка, а во время игры достигала и 30 очков.

После такой игры Айнарс Багатскис дал отдохнуть своим ребятами и соперник немного сократил отставание, но этого не хватило, чтобы перевести игру в овертайм.

Самым результативным игроком матча стал Илья Сидоров с 25 очками.

Следующую игру игрового окна наши ребята сыграют в Риге 14 ноября в 16:00 против Исландии.

Чемпионат мира-2023. Квалификация. Группа L

Алмере, Нидерланды

Нидерланды — Украина 77:96 (21:28, 14:31, 21:19, 21:18)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по баскетболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде