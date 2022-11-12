Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Бостон побеждает Денвер, Милуоки уступают Сан-Антонио
Результаты тура НБА
В ночь с 11 на 12 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" - "Денвер"
131:112 (33:25, 33:32, 31:34, 34:21)
"Орландо" - "Финикс"
114:97 (30:23, 28:29, 29:22, 27:23)
"Нью-Йорк" - "Детройт"
121:112 (30:26, 38:32, 26:22, 27:32)
"Оклахома-Сити" - "Торонто"
132:113 (29:24, 41:32, 36:29, 26:28)
"Сан-Антонио" - "Милуоки"
111:93 (31:27, 23:19, 29:30, 28:17)
"Мемфис" - "Миннесота"
114:103 (33:30, 39:33, 24:21, 18:19)
"Голден Стейт" - "Кливленд"
106:101 (25:25, 23:27, 26:25, 32:24)
"Лейкерс" - "Сакраменто"
114:120 (23:23, 37:33, 28:31, 26:33)
Популярное сейчас
- Мудрик заинтересовал Ньюкасл, Месси и ван Дейк едут на ЧМ. Главные новости за 11 ноября
- Теперь официально: вся Николаевская область, кроме Кинбурнской косы, освобождена
- Дубинчак: Динамо некуда отступать
- НБА. Лейкерс потерпел очередное поражение, 45 очков Карри помогли Голден Стэйт одержать победу
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО
- Красотка дня. Главная фанатка обидчика Днепра-1 в Лиге Конференций. ФОТО