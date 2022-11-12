 НБА. Бостон побеждает Денвер, Милуоки уступают Сан-Антонио ᐉ UA-Футбол
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НБА. Бостон побеждает Денвер, Милуоки уступают Сан-Антонио

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Бостон побеждает Денвер, Милуоки уступают Сан-Антонио

UA-Футбол
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В ночь с 11 на 12 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" - "Денвер"

131:112 (33:25, 33:32, 31:34, 34:21)

"Орландо" - "Финикс"

114:97 (30:23, 28:29, 29:22, 27:23)

"Нью-Йорк" - "Детройт"

121:112 (30:26, 38:32, 26:22, 27:32)

"Оклахома-Сити" - "Торонто"

132:113 (29:24, 41:32, 36:29, 26:28)

"Сан-Антонио" - "Милуоки"

111:93 (31:27, 23:19, 29:30, 28:17)

"Мемфис" - "Миннесота"

114:103 (33:30, 39:33, 24:21, 18:19)

"Голден Стейт" - "Кливленд"

106:101 (25:25, 23:27, 26:25, 32:24)

"Лейкерс" - "Сакраменто"

114:120 (23:23, 37:33, 28:31, 26:33)

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