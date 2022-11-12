Тренер сборной Украины: Мы играем для людей, которые сейчас воюют и борются за независимость

Тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис прокомментировал победу нашей команды в игре против Нидерландов в отборе на ЧМ-2023. Его слова цитирует ФБУ:

"Как вы знаете, если сравнивать чемпионат Европы или предыдущие матчи отбора на ЧМ-2023, у нас сменился состав, у нас было много новых игроков, некоторые из которых были в последнее время не включены в финальную заявку на Евробаскет.

Эти четыре дня подготовки мы не так говорили о подготовке, мы строили баскетбол на основе того, что мы наигрывали в защите или атаке, поэтому играли в подобный баскетбол, который мы играли до этого.

Гораздо важнее была атмосфера в команде, энергия, агрессивность. Вероятно, это была главная причина нашего хорошего начала игры. Важно, что в первой четверти мы попали все открытые броски

Конечно мы играем для людей, которые сейчас воюют за Украину и в Украине, которые борются за независимость и свободу страны.

Надеюсь, что мы вносим свой минимальный вклад своими победами. Знаю, что многие там смотрят на нашу баскетбольную сборную.

Обычно более важный сегодняшний день, сегодняшняя игра. То, что будет через три дня – будет через три дня.

Мы уступили Исландии на выезде. Тогда у нас было много потерь, незабитых свободных бросков. 50% успеха в баскетболе – это твои решения.

И в этой игре мы имели ужасающие решения. Мы забудем эту игру и сфокусируемся на втором матче.

Мы сыграем на знакомой нам арене в Риге, которая стала для нас вторым домом" – сказал он.