Лейкерс повторили худший результат в истории клуба

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Лейкерс" провально проводит текущий сезон. Команда второй раз за сезон проиграла 5 матчей подряд.

В очередном туре НБА коллектив уступил "Сакраменто" (114–120).

Таким образом, "Лейкерс" с показателем 2-10 (выигранные/проигранные матчи) повторили худший результат в истории команды (сезоны 1957-1958, 2015-2016). На данный момент клуб занимает последнее место в турнирной таблице, разделяя его с "Хьюстоном".