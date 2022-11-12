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Лейкерс повторили худший результат в истории клуба

Баскетбол
(1 голосов)

Дела идут совсем плохо

Лейкерс повторили худший результат в истории клуба

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Лейкерс" провально проводит текущий сезон. Команда второй раз за сезон проиграла 5 матчей подряд.

В очередном туре НБА коллектив уступил "Сакраменто" (114–120).

Таким образом, "Лейкерс" с показателем 2-10 (выигранные/проигранные матчи) повторили худший результат в истории команды (сезоны 1957-1958, 2015-2016). На данный момент клуб занимает последнее место в турнирной таблице, разделяя его с "Хьюстоном".

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В статье: Лейкерс
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