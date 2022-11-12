 Никс могут обменять Иммануэля Квикли. Нескольким командам интересен игрок Нью-Йорка ᐉ UA-Футбол
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Никс могут обменять Иммануэля Квикли. Нескольким командам интересен игрок Нью-Йорка

Баскетбол
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Следующим летом он должен продлить контракт

Никс могут обменять Иммануэля Квикли. Нескольким командам интересен игрок Нью-Йорка

Фото: HoopsHype

UA-Футбол
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Защитник "Нью-Йорк Никс" Иммануэль Квикли интересен сразу нескольким командам НБА. Издание SNY сообщает, что они уже обсуждают потенциальную сделку.

По информации медиа, некоторые команды полагают, что "Никс" будут готовы отдать молодого игрока дабы дать больше игрового времени новичкам команды. Однако, такие сделки все же обычно проводят ближе к дедлайну обменов 15 декабря.

Следующим летом Квикли, а также его партнеры по "Никс" Оби Топпин и Кам Реддиш будут претендовать на продление контрактов. В прошлом регулярном сезоне Иммануэль набирал по 11.3 очков, 3.2 подбора и 3.5 ассиста в среднем за игру.

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В статье: НБА Нью-Йорк Никс
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