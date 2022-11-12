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Никс могут обменять Иммануэля Квикли. Нескольким командам интересен игрок Нью-Йорка
Следующим летом он должен продлить контракт
Фото: HoopsHype
Защитник "Нью-Йорк Никс" Иммануэль Квикли интересен сразу нескольким командам НБА. Издание SNY сообщает, что они уже обсуждают потенциальную сделку.
По информации медиа, некоторые команды полагают, что "Никс" будут готовы отдать молодого игрока дабы дать больше игрового времени новичкам команды. Однако, такие сделки все же обычно проводят ближе к дедлайну обменов 15 декабря.
Следующим летом Квикли, а также его партнеры по "Никс" Оби Топпин и Кам Реддиш будут претендовать на продление контрактов. В прошлом регулярном сезоне Иммануэль набирал по 11.3 очков, 3.2 подбора и 3.5 ассиста в среднем за игру.
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