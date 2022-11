Ламело Болл может сыграть впервые в сезоне сегодня против Майями

Разыгрывающий защитник "Шарлотт Хорнетс" Ламело Болл может сыграть первый матч в текущем сезоне уже сегодня. Команде из штата Северная Каролина предстоит гостевая игра против "Майями Хит".

Лидер "Шарлотт" Болл пропустил первые тринадцать матчей клуба из-за полученной травмы голеностопного сустава. Однако сегодня, как сообщил журналист Шамс Чарания, он вперые в сезоне был помещен в список "под вопросом".

