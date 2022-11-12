Ламело Болл может сыграть впервые в сезоне сегодня против Майями

Разыгрывающий защитник "Шарлотт Хорнетс" Ламело Болл может сыграть первый матч в текущем сезоне уже сегодня. Команде из штата Северная Каролина предстоит гостевая игра против "Майями Хит".

Лидер "Шарлотт" Болл пропустил первые тринадцать матчей клуба из-за полученной травмы голеностопного сустава. Однако сегодня, как сообщил журналист Шамс Чарания, он вперые в сезоне был помещен в список "под вопросом".

Hornets All-Star LaMelo Ball could make his season debut tonight vs. Miami as he has been upgraded to questionable. Charlotte is off to a 3-10 start to the season without Ball. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 12, 2022

Без главной звезды "Хорнетс" начали сезон с трех побед и десяти поражений. В прошлом сезоне Ламело набирал по 20.1 очков, 6.4 подбора и 7.0 ассистов в среднем за матч. За такой уровень игры он был приглашен на Матч всех звезд НБА. За год до этого он был признан лучшим новичком года в лиге.