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Ламело Болл может сыграть впервые в сезоне сегодня против Майями

Баскетбол
(1 голосов)

Он пропустил начало чемпионата из-за травмы голеностопа

Ламело Болл может сыграть впервые в сезоне сегодня против Майями

Фото: Swarm and Sting

UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий защитник "Шарлотт Хорнетс" Ламело Болл может сыграть первый матч в текущем сезоне уже сегодня. Команде из штата Северная Каролина предстоит гостевая игра против "Майями Хит".

Лидер "Шарлотт" Болл пропустил первые тринадцать матчей клуба из-за полученной травмы голеностопного сустава. Однако сегодня, как сообщил журналист Шамс Чарания, он вперые в сезоне был помещен в список "под вопросом".

Без главной звезды "Хорнетс" начали сезон с трех побед и десяти поражений. В прошлом сезоне Ламело набирал по 20.1 очков, 6.4 подбора и 7.0 ассистов в среднем за матч. За такой уровень игры он был приглашен на Матч всех звезд НБА. За год до этого он был признан лучшим новичком года в лиге.

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В статье: НБА Шарлотт Хорнетс Майями Хит
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