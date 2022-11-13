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НБА. Клипперс уступают Бруклину, Майами побеждает Шарлотт
Результаты тура НБА
В ночь с 12 на 13 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Клипперс" - "Бруклин"
95:110 (19:24, 31:30, 21:21, 24:35)
"Вашингтон" - "Юта"
121:112 (28:30, 33:25, 31:29, 29:28)
"Индиана" - "Торонто"
118:104 (28:26, 24:39, 30:25, 36:14)
"Детройт" - "Бостон"
108:117 (29:30, 28:25, 24:34, 27:28)
"Филадельфия" - "Атланта"
121:109 (37:24, 30:27, 32:33, 22:25)
"Майами" - "Шарлотт"
132:115 (34:33, 23:26, 45:25, 30:31)
"Даллас" - "Портленд"
117:112 (35:25, 24:32, 26:31, 32:24)
"Новый Орлеан" - "Хьюстон"
119:106 (34:26, 29:24, 23:37, 33:19)
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