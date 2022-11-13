Форвард сборной Бобров: Мы играем за честь нашей страны

Форвард сборной Украины по баскетболу Вячеслав Бобров после победы национальной команды в поединке против Нидерландов по отбору на ЧМ-2023 поделился своими планами на матч с Исландией. Его слова цитирует sportarena.com:

"Мы сейчас не думаем о выходе на чемпионат мира. Во-первых, мы играем в честь нашей страны. У нас идет война и мы очень благодарны нашим воинам, защищающим Украину. Мы играем для наших людей. Что касается результатов, то нам нужно выигрывать каждый матч, а уж потом, если повезет, у нас будут шансы сыграть на чемпионате мира. Мы усугубили свое положение, проиграв на выезде Исландии. Но и на Евробаскете нас списали со счетов еще до турнира, поэтому нам нужно подтвердить статус темной лошадки, которая до этого вышла в плей-офф чемпионата Европы.

В первом матче они забили много открытых трехочковых, были агрессивны, хорошо играли пик-н-ролл, а их лидер Эльвар Фридрикссон забил нам 27 очков. Нам нужно закрыть этого игрока, для этого у нас есть Ваня Ткаченко, Павел Крутоус, которые могут лично сыграть против него. Плюс у исландцев есть бигмены, которых тоже нужно останавливать. Нам важно контролировать подбор, бежать вперед. Если мы бежим и находим свободные броски, думаю, у нас есть шансы победить Исландию. Исландцы, это, конечно, не конфета: они будут навязывать свою игру, тоже будут пытаться бежать" – сказал он.