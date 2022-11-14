59 очков Эмбиида помогли обыграть Филадельфии обыграть Юту, Лейкерс уверенно обыграл Бруклин

14 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно шесть матчей.

"Вашингтон Уизардс" – "Мемфис Гриззлиз" – 102:92

"Кливленд Кавальерс" – "Миннесота Тимбервулвз" – 124:129

"Филадельфия Сиксерс" – "Юта Джаз" – 105:98

"Чикаго Буллз" – "Денвер Наггетс" – 103:126

"Сакраменто Кингз" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 122:115

"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Бруклин Нетс" – 116:103

В матче "Филадельфии" и "Юты" центровой Джоэл Эмбиид набрал 59 очков, 11 подборов и восемь передач. Также стоит отметить американского защитника Тайриза Макси, который набрал 18 очков, два подбора и три передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Малик Бисли.

В паралельном матче "Лос-Анджелес Лейкерс" принимал "Бруклин Нетс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 116:103.

Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал американский центровой Энтони Дэвис, набравший 37 очков, 18 подборов и две передачи. Также стоит отметить 4-го номера американца Лонни Уокера, который набрал 25 очков, один подбор, но не сумел заработать передач.