 59 очков Эмбиида помогли обыграть Филадельфии обыграть Юту, Лейкерс уверенно обыграл Бруклин ᐉ UA-Футбол
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59 очков Эмбиида помогли обыграть Филадельфии обыграть Юту, Лейкерс уверенно обыграл Бруклин

Баскетбол
(1 голосов)

Долгожданная победа Лейкерс

59 очков Эмбиида помогли обыграть Филадельфии обыграть Юту, Лейкерс уверенно обыграл Бруклин

Новина українською

14 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно шесть матчей.

"Вашингтон Уизардс" – "Мемфис Гриззлиз" – 102:92
"Кливленд Кавальерс" – "Миннесота Тимбервулвз" – 124:129
"Филадельфия Сиксерс" – "Юта Джаз" – 105:98
"Чикаго Буллз" – "Денвер Наггетс" – 103:126
"Сакраменто Кингз" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 122:115
"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Бруклин Нетс" – 116:103

В матче "Филадельфии" и "Юты" центровой Джоэл Эмбиид набрал 59 очков, 11 подборов и восемь передач. Также стоит отметить американского защитника Тайриза Макси, который набрал 18 очков, два подбора и три передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Малик Бисли.
В паралельном матче "Лос-Анджелес Лейкерс" принимал "Бруклин Нетс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 116:103.

Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал американский центровой Энтони Дэвис, набравший 37 очков, 18 подборов и две передачи. Также стоит отметить 4-го номера американца Лонни Уокера, который набрал 25 очков, один подбор, но не сумел заработать передач.

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В статье: Энтони Дэвис Лос-Анджелес Лейкерс Джоэл Эмбиид Джоэль Эмбиид Филадельфия Сиксерс
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