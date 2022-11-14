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Украина – Исландия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прямая трансляция матча квалификации чемпионата мира-2023 по баскетболу
Фото: FIBA
14 ноября мужская сборная Украины по баскетболу сыграет в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2023 года с Исландией. Матч состоится в Риге. После 7 туров "сине-желтые" идут на 7 месте с 9 очками в активе.
Квалификация на чемпионат мира-2023
Начало матча – 16:00
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