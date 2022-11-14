Багатскис: В матче с Исландией нужно сыграть качественно в нападении

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис в комментарии пресс-службе ФБУ поделился своими мыслями накануне матча отбора на чемпионат мира-2023 против команды Исландии.

Какие ваши впечатления от матча против Нидерландов?

— Первые две четверти мы сыграли очень качественно, было немного потерь и мы хорошо реализовывали свои броски, а наша защита развивала нападение. Следует сказать, что Нидерланды не только в футбол умеют играть. Мы были хорошо настроены на игру, в команде хорошая атмосфера, но этот матч уже нужно забыть.

Как отразилось на процессе существенное изменение ростера по сравнению с Евробаскетом?

— Я думал, почему игрокам, которые не были на чемпионате Европы, легко адаптируются. Но ведь мы все вместе работали несколько лет и на основе этого строим игру. Конечно, есть определенные изменения по нападению, но игрокам легко адаптироваться, потому что когда-то они это уже делали. Обычно игрокам нужно время, чтобы понять философию тренера, но со всеми игроками работать достаточно легко.

Как сыграть, чтобы взять реванш в Исландии?

– Первое и самое главное – нужно сыграть качественно в нападении в этом матче. Чтобы наши решения в атаке были верными. В Исландии соперник убил нас своими быстрыми прорывами, а мы в том матче допустили 24 потерь. Можно многое компенсировать, но если ты без надобности теряешь мяч, соперник получает открытые броски. Они все хорошо бросают, кроме центрового. Нам нужно не торопиться, принимать правильные решения в атаке и хорошо защищаться.

Как, по вашему мнению, изменились игроки сборной на фоне того, что многие из них получают первый опыт выступлений за границей?

– Я уже говорил об этом перед чемпионатом Европы. С момента, когда началась война, игроки вышли из зоны комфорта. Есть украинские клубы, которые играют в европейских чемпионатах, но все ребята повзрослели, стали ментально сильнее. А если ты готов физически и ментально, ты можешь показать свой талант лучше. Я считаю, что все могут играть еще лучше, а прогрессировать ты можешь, только покидая зону комфорта.