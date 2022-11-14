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Сборная Украины уверенно разобралась с Исландией

Баскетбол
(1 голосов)

Наша команда сохранила шанс выйти на ЧМ-2023

Сборная Украины уверенно разобралась с Исландией

Фото: ФБУ

Новина українською

Сборная Украины выиграла Исландию в рамках квалификации на чемпионат мира-2023. Наши баскетболисты долго привыкали к игре соперника, из-за чего после равного начала матча Исландия вышла вперед.

Лишь в середине второй четверти украинцы сумели выровнять игру и первую половину завершили в свою пользу 33:31.

После большого перерыва на площадке была равная игра, только в концовке игры украинцы сумели переломить ход игры в свою пользу, заработали преимущество в 7 очков и удержали его.

Самым результативным игроком матча стал Александр Липовый (16 очков).

Украина с тремя победами в активе на втором этапе остается в борьбе за путевку на чемпионат мира.

Отбор на ЧМ-2023 завершится в феврале 2023 года.

Группа L. Рига, Латвия

Украина - Исландия 79:72 (14:18, 21:15, 16:20, 28:19)

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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