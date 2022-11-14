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Сборная Украины уверенно разобралась с Исландией
Наша команда сохранила шанс выйти на ЧМ-2023
Фото: ФБУ
Сборная Украины выиграла Исландию в рамках квалификации на чемпионат мира-2023. Наши баскетболисты долго привыкали к игре соперника, из-за чего после равного начала матча Исландия вышла вперед.
Лишь в середине второй четверти украинцы сумели выровнять игру и первую половину завершили в свою пользу 33:31.
После большого перерыва на площадке была равная игра, только в концовке игры украинцы сумели переломить ход игры в свою пользу, заработали преимущество в 7 очков и удержали его.
Самым результативным игроком матча стал Александр Липовый (16 очков).
Украина с тремя победами в активе на втором этапе остается в борьбе за путевку на чемпионат мира.
Отбор на ЧМ-2023 завершится в феврале 2023 года.
Группа L. Рига, Латвия
Украина - Исландия 79:72 (14:18, 21:15, 16:20, 28:19)
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