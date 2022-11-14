Багатскис: Мы немного изменили нашу игру в защите и это было правильным решением

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис прокомментировал победу своих подопечных над Исландией в матче отбора на ЧМ-2023.

"Как вы все знаете, у нас произошло много изменений в команде – семь новых игроков, если сравнивать с заявкой на чемпионат Европы.

Я действительно рад всем опытным игрокам – Кравцову, Липовому, Лукашову, которые реально отдали всех себя в этих матчах, этого окна, и показали, что Украина означает для них.

Относительно игры – это было непросто, потому что Исландия играет довольно нетипичный баскетбол для Европы. У них один настоящий "большой" и каждым действием за пределами "краски" они задействуют "краску".

Поэтому нужно было хорошо сыграть в нападении, принимать правильные решения, искать хорошие броски, без фальшивых подборов, перехватов, возвращаться в защиту. Ведь игра в транзициях лучше всего, что они умеют. Все защитники не очень хорошие шутеры, но они бросают, когда видят корзину.

Мы немного изменили нашу игру в защите, сравнивая с тем, что было в Рейкьявике, особенно против лидера команды Фридрикссона, который тогда "надрал нам задницу". Мы играли более агрессивно, а его показатели бросков, 2 из 12, показывают, что это было верное решение.Я рад за команду, благодарен всем игрокам. Желаю скорейшей свободы Европе и Украине", - сказал Багатскис.