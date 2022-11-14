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Кравцов: Исландия - очень неудобный соперник для нас
Но все же наша команда справилась
фото - fbu.ua
Центровый сборной Украины Вячеслав Кравцов прокомментировал победу над Исландией в отборе ЧМ-2023. Кравцов в этом матче отличился 13 набранными очками.
"Это была сложная игра, Исландия - очень неудобный соперник для нас. Они играют смол-бол с одним большим игроком. Наш план был остановить их защитников, и мы совсем забыли об их "большом" (улыбается -прим). Он поймал хороший ритм , хорошо смотрелся в "краске".
Но в целом мы проделали хорошую защитную работу. В нападении все было не так хорошо, как в прошлой игре – мы пытались находить легкие броски, искали передачу игроков, чтобы поймать ритм.
Это тяжелая игра, но важная победа, у нас до сих пор есть шансы попасть на чемпионат мира. Будем сражаться до конца в следующем окне", - сказал Кравцов.
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