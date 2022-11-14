Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Энтони Дэвис: Мы обязаны одержать несколько побед подряд
Баскетболист уверен, что его команде это под силу
Один из лидеров "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис высказался о состоянии команды после неудачного старта сезона.
"Мы обязаны одержать несколько побед подряд, особенно в матчах с командами Запада. Знаете, каждая команда хороша. У нас ещё много игр впереди, но мы сами себе вырыли яму. Так что мы должны начать побеждать как можно скорее", — приводит слова Дэвиса Fadeaway World.
Напомним, сегодня "Лейкерс" одержали победу в матче с "Бруклин Нетс" — 116:103.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ингулец теперь последний, Кривбасс выбрался из красной зоны. Таблица и результаты тура УПЛ
- Чемпионат мира 2022: составы всех сборных на турнир
- УПЛ. Металлист - Кривбасс 0:1. Новые высоты - новые правила
- Названа зарплата Ховарда в тайванском клубе
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО
- Красотка дня. Главная фанатка обидчика Днепра-1 в Лиге Конференций. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн