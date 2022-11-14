Энтони Дэвис: Мы обязаны одержать несколько побед подряд

Один из лидеров "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис высказался о состоянии команды после неудачного старта сезона.

"Мы обязаны одержать несколько побед подряд, особенно в матчах с командами Запада. Знаете, каждая команда хороша. У нас ещё много игр впереди, но мы сами себе вырыли яму. Так что мы должны начать побеждать как можно скорее", — приводит слова Дэвиса Fadeaway World.

Напомним, сегодня "Лейкерс" одержали победу в матче с "Бруклин Нетс" — 116:103.