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Энтони Дэвис: Мы обязаны одержать несколько побед подряд

Баскетбол
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Баскетболист уверен, что его команде это под силу

Энтони Дэвис: Мы обязаны одержать несколько побед подряд

Новина українською

Один из лидеров "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис высказался о состоянии команды после неудачного старта сезона.

"Мы обязаны одержать несколько побед подряд, особенно в матчах с командами Запада. Знаете, каждая команда хороша. У нас ещё много игр впереди, но мы сами себе вырыли яму. Так что мы должны начать побеждать как можно скорее", — приводит слова Дэвиса Fadeaway World.

Напомним, сегодня "Лейкерс" одержали победу в матче с "Бруклин Нетс" — 116:103.

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В статье: Энтони Дэвис Лос-Анджелес Лейкерс
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