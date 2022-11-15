 НБА. 27 очков Янниса Адетокумбо не помогли Милуоки обыграть Атланту, Голден Стэйт декласировал Сан-Антонио ᐉ UA-Футбол
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НБА. 27 очков Янниса Адетокумбо не помогли Милуоки обыграть Атланту, Голден Стэйт декласировал Сан-Антонио

Баскетбол
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Результаты матчей НБА

НБА. 27 очков Янниса Адетокумбо не помогли Милуоки обыграть Атланту, Голден Стэйт декласировал Сан-Антонио

Фото: Yardbarker

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15 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно семь матчей.

"Детройт Пистонс" – "Торонто Рэпторс" – 111:115.

"Орландо Мэджик" – "Шарлотт Хорнетс" – 105:112

"Бостон Селтикс" – "Оклахома-Сити Тандер" – 126:122.

"Майами Хит" – "Финикс Санз" – 113:112.

"Хьюстон Рокетс" – "Лос-Анджелес Клипперс" – 106:122.

"Милуоки Бакс" – "Атланта Хоукс" – 106:121.

"Голден Стэйт Уорриорз" – "Сан-Антонио Спёрс" – 132:95.

В самом результативном матче дня наиболее значимый вклад в победу "Бостона" внёс американец Джейлен Браун, набравший 27 очков, шесть подборов и шесть передач.

Также стоит отметить американского форварда Джейсона Тейтума, который набрал 26 очков, 10 подборов и одну передачу. Самым результативным у "Оклахомы" стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер – 35 очков, четыре подбора и семь передач.

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В статье: НБА Яннис Адетокумбо
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