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Денис Лукашов: Мы достигли нашей цели, одержали две необходимые нам победы
Украинец подвел итоги
Фото: fbu.kiev.ua / Автор неизвестен
Разыгрывающий и капитан сборной Украины Денис Лукашов прокомментировал выступление национальной команды в матче против Исландии (79:72).
Какие впечатления от матча против Исландии?
- Мы рады, что одержали эту тяжелую победу. Мы понимали, что команда Исландии играет очень специфический баскетбол. Мы почувствовали его, когда на выезде проиграли в овертайме. Мы пытались сфокусироваться, проделали работу над ошибками, несколько изменили уже во время матча. И, наконец, мы одержали очень тяжелую, но нужную победу для нашей сборной. У нас нет права на ошибки, нужно только побеждать, чтобы сберечь шансы на выход на чемпионат мира.
Было ли особое желание взять реванш после поражения в Исландии?
- Да, конечно, мы были очень расстроены поражением и испытывали стыд. Мы не могли поверить в поражение, когда вошли в раздевалку после матча с Исландией. Так что сегодня настраивались только на победу.
Благодаря чему удалось оформить рывок в четвертой четверти и одержать победу?
- Я считаю, что только благодаря агрессивной защите. Мы подготовили специальную защиту против их лидера Эльвара Фридриксона. Глядя на его процент реализации и его партнера по задней линии, я считаю, что мы выполнили свое дело. Защита дала нам возможности для быстрых прорывов и реализации трехочковых, когда мы получали открытые броски.
Как оценишь свою игру, в частности, в конце игры, когда уже чувствовалась усталость?
- Я действительно очень устал во время этой игры. К сожалению, Илья Сидоров вынужден был завершить матч досрочно, ведь получил повреждение. Я считаю, что это был переломный момент — у нас не было второго разыгрывающего, который мог помочь. Но другого шанса не было, нужно было терпеть и продолжать играть.
Какие впечатления от выступления команды в ноябре?
- Мы достигли нашей цели, одержали две необходимые нам победы, чего, к сожалению, не смогли сделать летом. Нет разницы, кто приезжает в сборную, важно, кто как настроен и что игрок готов сделать для победы. Ребята приехали и доказали, что готовы отдать все силы, чтобы достичь главной цели и побеждать.
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