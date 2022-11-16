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В Бруклине недовольны разыгрывающим Беном Симмонсом

Баскетбол
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Баскетболист может покинуть команду

В Бруклине недовольны разыгрывающим Беном Симмонсом

Фото: Nine`s Wide World of Sports

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Тренерский штаб и игроки "Бруклин Нетс" недовольны выступлениями разыгрывающего команды Бена Симмонса, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях.

По информации источника, представители "Нетс" беспокоятся из-за того, что Симмонс периодически отсутствует на площадке, и в команде есть сомнения, что он действительно хочет играть в НБА.

Напомним, в предыдущем сезоне Симмонс не принял участия ни в одном из матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические сложности, а также проблемы со спиной.

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В статье: Бен Симмонс Бруклин Нетс
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