В Бруклине недовольны разыгрывающим Беном Симмонсом

Тренерский штаб и игроки "Бруклин Нетс" недовольны выступлениями разыгрывающего команды Бена Симмонса, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях.

По информации источника, представители "Нетс" беспокоятся из-за того, что Симмонс периодически отсутствует на площадке, и в команде есть сомнения, что он действительно хочет играть в НБА.

Напомним, в предыдущем сезоне Симмонс не принял участия ни в одном из матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические сложности, а также проблемы со спиной.