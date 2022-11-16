Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Бруклине недовольны разыгрывающим Беном Симмонсом
Баскетболист может покинуть команду
Фото: Nine`s Wide World of Sports
Тренерский штаб и игроки "Бруклин Нетс" недовольны выступлениями разыгрывающего команды Бена Симмонса, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях.
По информации источника, представители "Нетс" беспокоятся из-за того, что Симмонс периодически отсутствует на площадке, и в команде есть сомнения, что он действительно хочет играть в НБА.
Напомним, в предыдущем сезоне Симмонс не принял участия ни в одном из матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические сложности, а также проблемы со спиной.
Популярное сейчас
- Дом за $5 млн. Журналисты канала 1+1 сделали репортаж, как живет Андрей Павелко
- Мудрик - о словах Палкина: Узнав свою цену в 100 млн, я был шокирован
- Известен список эксклюзивных прямых трансляций от MEGOGO на первые два тура ЧМ-2022
- Багатскис: Мы немного изменили нашу игру в защите и это было правильным решением
- Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО