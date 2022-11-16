 Прикарпатье-Говерла уверенно обыграл Политехник-Галичину ᐉ UA-Футбол
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Прикарпатье-Говерла уверенно обыграл Политехник-Галичину

Баскетбол
(1 голосов)

Гости выглядели увереннее

Прикарпатье-Говерла уверенно обыграл Политехник-Галичину

Фото: ФБУ

Новина українською

Львовская Полтихника-Галичина потерпела поражение в своем первом матче сезона, проиграв на домашней площадке Прикарпатье-Говерле.

Гости лидировали в течение всего матча, не позволив львовянам ни разу выйти вперед.

Во второй четверти Говерла обыграла соперника со счетом 28:9, в заключительном отрезке хозяева смогли сократить отставание до 4 баллов, но команда из Ивано-Франковска быстро снова отбросила соперника на двузначную дистанцию ​​и выиграла матч со счетом 82:83.

Политехника 20 ноября во Львове сыграет перенесенный матч против Старого Луцка, а Говерла 29 ноября в столице будет противостоять Киев-Баскету.

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16 ноября. Львов, ПС Галичина

Политехника-Галичина — Прикарпатье-Говерла 73:82 (17:19, 9:28, 24:17, 23:18)

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