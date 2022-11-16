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Прикарпатье-Говерла уверенно обыграл Политехник-Галичину
Гости выглядели увереннее
Фото: ФБУ
Львовская Полтихника-Галичина потерпела поражение в своем первом матче сезона, проиграв на домашней площадке Прикарпатье-Говерле.
Гости лидировали в течение всего матча, не позволив львовянам ни разу выйти вперед.
Во второй четверти Говерла обыграла соперника со счетом 28:9, в заключительном отрезке хозяева смогли сократить отставание до 4 баллов, но команда из Ивано-Франковска быстро снова отбросила соперника на двузначную дистанцию и выиграла матч со счетом 82:83.
Политехника 20 ноября во Львове сыграет перенесенный матч против Старого Луцка, а Говерла 29 ноября в столице будет противостоять Киев-Баскету.
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16 ноября. Львов, ПС Галичина
Политехника-Галичина — Прикарпатье-Говерла 73:82 (17:19, 9:28, 24:17, 23:18)
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