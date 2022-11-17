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Кайри Ирвинг в ближайшее время может вернуться на площадку
Разыгрывающий Бруклина был отстранен от матчей
Фото: NBC News
Звёздный разыгрывающий "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинг в ближайшее время может вернуться на площадку, сообщает ESPN.
Баскетболист пропустит ближайшую игру с "Портленд Трэйл Блэйзерс", но, по информации источника, может сыграть уже в следующем матче с "Мемфис Гриззлиз", которая состоится на выходных. Стоит отметить, что игра с "Портлендом" станет для Кайри уже восьмой пропущенной после отстранения из-за антисемитского скандала.
После того как Ирвинг опубликовал в своих социальных сетях ссылку на антисемитский фильм, руководство "Бруклина" отстранило игрока как минимум на пять матчей и выставило ему ряд требований, после выполнения которых баскетболист сможет вернуться в состав.
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