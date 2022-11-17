Багатскис: Я рад, что мы более или менее хорошо подготовили сборную

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис в интервью прессслужбе ФБУ подвел итоги отбора на чемпионат мира-2023 против Нидерландов и Исландии.

Каковы ваши результаты игрового окна?

- Я очень рад за эти две победы. Поверьте, перед матчами были очень большие опасения и забегая вперед хочу сказать, что самыми главными в этом окне были именно победы. Были проблемы в игровой практике игроков сборной в клубах и важно учитывать то, на каких ролях их используют. Войналович, например, вообще не играет на позиции третьего номера в своем клубе, а играет на позициях 4-5.

Ничего нового не скажу, но баскетбол начинается с болхендреллов. Мы потеряли Санона и Ковляра из-за травм, Зотов не излечил свою травму. Я боялся что, может случиться с Сидоровым и Лукашовым, ведь мы остались с двумя маленькими. Именно поэтому мы пригласили Тыртышника, ему отдельную благодарность — он реально помог команде.

Важен и фактор тренированности: если у игрока нет регулярной игровой практики и его ноги не привыкли к соответствующим нагрузкам, то главное было не перегрузить команду за эти четыре тренировки. Некоторые игроки говорили, что тренировок было многовато, но, мне кажется, это были курортные тренировки. Мы хотели восстановить взаимопонимание, выбрать, что играем в конкретных играх, вспомнить старое и добавить новое. И то, что было задумано, сработало на 100%.

Я рад, что мы более или менее хорошо подготовили команду, но мне очень жаль Дениса Лукашова, откровенно получившего перегрузку в игровом плане. Еще хотелось бы отметить, что мы достойно заменили Сидорова, когда он получил травму. Моментами помогал Тыртышник, моментами Ткаченко и Липовый.

Это были два разных матча. Кто-то скажет, что в Нидерландах нам было легко, но это так только потому, что мы хорошо играли и попадали. Такая игра деморализует любого соперника. Но почему ничего не говорят о том, что испанцы мучились с Нидерландами весь матч и выиграли всего 12 очков? Но это риторический вопрос.

Исландцы сами упустили победу с Грузией дома и в Ригу приехали злые. Мы помнили, что они сделали с нами в Рейкьявике, но это поражение было на нашей совести. Главное было избавиться от потерь, лучше от защищаться в раннем приступе и остановить Фридриксона. По тактике я считаю, что мы сыграли на 5 из 5, ведь Фридриксона съели. И учитывая все эти сложности, учитывая все опасения перед окном, я считаю, что мы с честью вышли из ситуации.

Что касается украинских экспертов, то впервые за долгое время мне интересно было посмотреть на то, как некоторые ведущие пишущие баскетбольные специалисты понимают ситуацию в сборной, ситуацию вокруг команды, ситуацию с игроками. И если честно, я ничего нового не увидел: сказали, что все мы неудачники, никто играть не умеет, а тактики не было. Это не удивило, ни меня, ни кого-либо другого, ведь пишущий эксперт пишет хорошо только об одном тренере и только об одной команде. Все в Украине это хорошо знают, смеются, но продолжает это делать. Вот этого мне хотелось коснуться отдельно.

У нас остаются шансы, поэтому мы должны сделать все, что зависит от нас, а потом уже будем смотреть на результаты других соперников.