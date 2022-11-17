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Два игрока Будивельника пропустят матч Балканской лиги
Игроки не помогут своей команде
фото - fbu.ua
Два баскетболиста "Будивельника" не сыграют против "Башкими" в Балканской лиге, пишет Tribuna.com.
По информации издания, матч пропустят плеймейкер Кэт Барбер и защитник Богдан Близнюк.
Это будет вторая встреча "Будивельника" в Балканской лиге.
В дебютном матче с "Пеей" (71:81) Барбер набрал 13 очков, а Близнец участия не принимал.
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Источник:Tribuna
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