Два игрока Будивельника пропустят матч Балканской лиги

Два баскетболиста "Будивельника" не сыграют против "Башкими" в Балканской лиге, пишет Tribuna.com.

По информации издания, матч пропустят плеймейкер Кэт Барбер и защитник Богдан Близнюк.

Это будет вторая встреча "Будивельника" в Балканской лиге.

В дебютном матче с "Пеей" (71:81) Барбер набрал 13 очков, а Близнец участия не принимал.