НБА. Кевин Дюрант помог Бруклину обыграть Портленд, Сакраменто легко справился с Сан-Антонио

18 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно три матча.

"Портленд Трэйл Блэйзерс" – "Бруклин Нетс" – 107:109

"Лос-Анджелес Клипперс" – "Детройт Пистонс" – 96:91

"Сакраменто Кингз" – "Сан-Антонио Спёрс" – 130:112

Самый значительный вклад в победу "Бруклина" внёс форвард Кевин Дюрант, набравший 35 очков. В составе "Портленда" дабл-даблом отметился разыгрывающий Дэмьен Лиллард (25 очков, три подбора и 11 передач).

Больше всех очков в составе "Спёрс" на счету форварда Девина Васселла (29). У победителей лучшую результативность показал разыгрывающий Де’Аарон Фокс (28).

Самым результативным игроком матча стал форвард "Пистонс" Боян Богданович, набравший 26 очков.