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НБА. Кевин Дюрант помог Бруклину обыграть Портленд, Сакраменто легко справился с Сан-Антонио
Результаты матчей НБА
18 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно три матча.
"Портленд Трэйл Блэйзерс" – "Бруклин Нетс" – 107:109
"Лос-Анджелес Клипперс" – "Детройт Пистонс" – 96:91
"Сакраменто Кингз" – "Сан-Антонио Спёрс" – 130:112
Самый значительный вклад в победу "Бруклина" внёс форвард Кевин Дюрант, набравший 35 очков. В составе "Портленда" дабл-даблом отметился разыгрывающий Дэмьен Лиллард (25 очков, три подбора и 11 передач).
Больше всех очков в составе "Спёрс" на счету форварда Девина Васселла (29). У победителей лучшую результативность показал разыгрывающий Де’Аарон Фокс (28).
Самым результативным игроком матча стал форвард "Пистонс" Боян Богданович, набравший 26 очков.
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