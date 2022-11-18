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Квин Дюрант повторил достижение Майкла Джордана

Баскетбол
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Баскетболист проводит отличный сезон

Квин Дюрант повторил достижение Майкла Джордана

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лидер "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант повторил достижение легендарного Майкла Джордана 34-летней давности, сообщает StatMuse. В матче регулярного чемпионата НБА с "Портленд Трэйл Блэйзерс" (109:107) форвард отметился 35 очками.

Таким образом, Дюрант в 16 играх подряд со старта сезона набирает более 25 очков. Ранее это удавалось только экс-защитнику "Чикаго Буллз" Майклу Джордану в сезоне-1988/1989.

Кевин Дюрант в этом сезоне набирает в среднем за игру 30,3 очка, реализуя 52,4% бросков.

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В статье: Кевин Дюрант
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