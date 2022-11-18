 Таллин Калев/Аудентес - Прометей: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 18.11.2022 ⋇ Смотреть баскетбол на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Таллин Калев/Аудентес - Прометей: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Баскетбол
(2 голосов)

Прямая трансляция матча Латвийско-Эстонской лиги по баскетболу

Таллин Калев/Аудентес - Прометей: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: БК Прометей / Автор невідомий

Новина українською

18 ноября, БК "Прометей" сыграет выездной поединок против эстонского БК "Таллин Калев/Аудентес" в рамках Латвийско-Эстонской лиги.

В Латвийско-Эстонской лиге украинская идет без поражений – в 7 матчах 7 побед.

Латвийско-Эстонская лига

Начало в 18:55

БК Таллин Калев/Аудентес - БК Прометей

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В статье: БК Прометей (Камянское)
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