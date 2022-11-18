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Таллин Калев/Аудентес - Прометей: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прямая трансляция матча Латвийско-Эстонской лиги по баскетболу
Фото: БК Прометей / Автор невідомий
18 ноября, БК "Прометей" сыграет выездной поединок против эстонского БК "Таллин Калев/Аудентес" в рамках Латвийско-Эстонской лиги.
В Латвийско-Эстонской лиге украинская идет без поражений – в 7 матчах 7 побед.
Латвийско-Эстонская лига
Начало в 18:55
БК Таллин Калев/Аудентес - БК Прометей
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