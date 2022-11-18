Михаил Бродский переизбран на пост президента ФБУ

Бродский Михаил Юрьевич переизбран в должности президента Федерации баскетбола на ближайшие пять лет. Это произошло во время Конгресса ФБУ 18 ноября 2022 в столичном ПС Венето.

Действующий президент ФБУ был единственным кандидатом на должность, кандидатура которого была вынесена восемнадцатью федерациями – членами ФБУ. За его переизбрание отдали голоса 33 делегата, против – 0, воздержалось – 0. Михаил Бродский возглавляет ФБУ с 2015 года.

Генеральным секретарем ФБУ избран Драбиковский Владимир Валентинович, который продолжит работать на этом посту.

Вице-президентами Федерации баскетбола Украины избраны Валерий Кондратьев (клубный баскетбол), Сергей Лищук (детский баскетбол) и Николай Томенко (массовый баскетбол).