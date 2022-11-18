 Прометей добыл 8 победу к ряду и возглавляет турнирную таблицу Латвийско-Эстонской лиги ᐉ UA-Футбол
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Прометей добыл 8 победу к ряду и возглавляет турнирную таблицу Латвийско-Эстонской лиги

Баскетбол
(1 голосов)

Украинский клуб непобедим

Прометей добыл 8 победу к ряду и возглавляет турнирную таблицу Латвийско-Эстонской лиги

фото - БК Прометей

Новина українською

Украинский "Прометей" одержал очередную победу в матче Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги. Соперником нашей команды был БК "Калев" из Таллинна.

Латвийско-эстонская баскетбольная лига. 18 ноября

"Калев" Таллин – "Прометей" – 74:83 (18:28, 21:18, 19:19, 16:18)

Прометей неплохо начал матч и уже с первых минут диктовал условия игры сопернику. Уже во второй десятиминутке подопечные Ронена Гинзбурга отдали преимущество сопернику, а позже завершили четверть вничью - 19:19. В заключительном отрезке игры украинская команда смогла дожать соперника и вырвать победу.

Стоит отметить, что для Прометея это 8 победа подряд. Украинский клуб не знает горечи поражений и возглавляет турнирную таблицу.

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В статье: БК Прометей (Камянское)
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