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Прометей добыл 8 победу к ряду и возглавляет турнирную таблицу Латвийско-Эстонской лиги
Украинский клуб непобедим
фото - БК Прометей
Украинский "Прометей" одержал очередную победу в матче Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги. Соперником нашей команды был БК "Калев" из Таллинна.
Латвийско-эстонская баскетбольная лига. 18 ноября
"Калев" Таллин – "Прометей" – 74:83 (18:28, 21:18, 19:19, 16:18)
Прометей неплохо начал матч и уже с первых минут диктовал условия игры сопернику. Уже во второй десятиминутке подопечные Ронена Гинзбурга отдали преимущество сопернику, а позже завершили четверть вничью - 19:19. В заключительном отрезке игры украинская команда смогла дожать соперника и вырвать победу.
Стоит отметить, что для Прометея это 8 победа подряд. Украинский клуб не знает горечи поражений и возглавляет турнирную таблицу.
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