 Лука Дончич сделал 50-й трипл-дабл в НБА. До него это удалось лишь девяти игрокам ᐉ UA-Футбол
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Лука Дончич сделал 50-й трипл-дабл в НБА. До него это удалось лишь девяти игрокам

Баскетбол
(1 голосов)

Словенец сделал 33/12/11 против Денвера

Лука Дончич сделал 50-й трипл-дабл в НБА. До него это удалось лишь девяти игрокам

Фото: Sportsnet

UA-Футбол
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Разыгрывающий защитник "Даллас Маверикс" Лука Дончич оформил трипл-дабл в матче регулярного чемпионата НБА против "Денвер Наггетс", набрав 33 очка, 12 подборов и 11 ассистов.

Этот трипл-дабл стал уже 50-м в карьере словенца. Он лишь десятый игрок в истории лиги, кому удалось набрать полсотни и более таких результатов. Быстрее Дончича до этой отметки добирался лишь Оскар Робертсон: у Луки ушло 278 матчей, у того – 111.

Среди действующих игроков НБА трипл-даблов больше только у Расселла Вестбрука (194), ЛеБрона Джеймса (105), Николы Йокича (79) и Джеймса Хардена (69). Благодаря перформансу Дончича "Даллас" победил 127:99.

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В статье: НБА Лука Дончич Даллас Маверикс
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