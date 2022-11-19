Лука Дончич сделал 50-й трипл-дабл в НБА. До него это удалось лишь девяти игрокам

Разыгрывающий защитник "Даллас Маверикс" Лука Дончич оформил трипл-дабл в матче регулярного чемпионата НБА против "Денвер Наггетс", набрав 33 очка, 12 подборов и 11 ассистов.

Этот трипл-дабл стал уже 50-м в карьере словенца. Он лишь десятый игрок в истории лиги, кому удалось набрать полсотни и более таких результатов. Быстрее Дончича до этой отметки добирался лишь Оскар Робертсон: у Луки ушло 278 матчей, у того – 111.

Среди действующих игроков НБА трипл-даблов больше только у Расселла Вестбрука (194), ЛеБрона Джеймса (105), Николы Йокича (79) и Джеймса Хардена (69). Благодаря перформансу Дончича "Даллас" победил 127:99.