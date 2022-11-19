 НБА. Вашингтон в овертайме дожимает Майами, Милуоки уступают Филадельфии ᐉ UA-Футбол
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НБА. Вашингтон в овертайме дожимает Майами, Милуоки уступают Филадельфии

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Вашингтон в овертайме дожимает Майами, Милуоки уступают Филадельфии

UA-Футбол
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В ночь с 18 на 19 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" - "Майами"

107:106 после OT (33:31, 24:38, 24:19, 23:16, 3:2)

"Кливленд" - "Шарлотт"

132:122 после OT (28:14, 30:32, 24:24, 23:35, 15:15, 12:2)

"Филадельфия" - "Милуоки"

110:102 (24:34, 31:28, 34:22, 21:18)

"Чикаго" - "Орландо"

107:108 (24:37, 28:29, 27:21, 28:21)

"Мемфис" - "Оклахома"

121:110 (33:28, 30:31, 29:24, 29:27)

"Хьюстон" - "Индиана"

91:99 (25:10, 25:35, 20:26, 21:28)

"Даллас" - "Денвер"

127:99 (29:27, 44:28, 32:28, 22:16)

"Нью-Орлеан" - "Бостон"

109:117 (25:40, 32:27, 21:22, 31:28)

"Юта" - "Финикс"

134:133 (42:35, 32:31, 33:39, 27:28)

"Голден Стейт" - "Нью-Йорк"

111:101 (35:19, 26:31, 26:24, 24:27)

"Лейкерс" - "Детройт"

128:121 (30:37, 38:27, 28:31, 32:26)

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