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НБА. Вашингтон в овертайме дожимает Майами, Милуоки уступают Филадельфии
Результаты тура НБА
В ночь с 18 на 19 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" - "Майами"
107:106 после OT (33:31, 24:38, 24:19, 23:16, 3:2)
"Кливленд" - "Шарлотт"
132:122 после OT (28:14, 30:32, 24:24, 23:35, 15:15, 12:2)
"Филадельфия" - "Милуоки"
110:102 (24:34, 31:28, 34:22, 21:18)
"Чикаго" - "Орландо"
107:108 (24:37, 28:29, 27:21, 28:21)
"Мемфис" - "Оклахома"
121:110 (33:28, 30:31, 29:24, 29:27)
"Хьюстон" - "Индиана"
91:99 (25:10, 25:35, 20:26, 21:28)
"Даллас" - "Денвер"
127:99 (29:27, 44:28, 32:28, 22:16)
"Нью-Орлеан" - "Бостон"
109:117 (25:40, 32:27, 21:22, 31:28)
"Юта" - "Финикс"
134:133 (42:35, 32:31, 33:39, 27:28)
"Голден Стейт" - "Нью-Йорк"
111:101 (35:19, 26:31, 26:24, 24:27)
"Лейкерс" - "Детройт"
128:121 (30:37, 38:27, 28:31, 32:26)
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