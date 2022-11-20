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НБА. Атланта в овертайме побеждает Торонто, Сан-Антонио уступают Клипперс
Результаты тура НБА
В ночь с 19 на 20 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Атланта" – "Торонто"
124 – 122 после ОТ (29-31; 26-31; 27-27; 29-22; 13-11)
"Индиана" – "Орландо"
114 – 113 (22-28; 29-27; 38-29; 25-29)
"Филадельфия" – "Миннесота"
109 – 112 (23-33; 28-30; 33-34; 25-15)
"Портленд" – "Юта"
113 – 118 (23-20; 28-38; 28-29; 34-31)
"Клипперс" – "Сан-Антонио"
119 – 97 (40-22; 24-26; 27-21; 28-28)
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