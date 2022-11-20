 Кайри Ирвинг допущен до игры в НБА. Ранее он был дисквалифицирован за антисемитизм ᐉ UA-Футбол
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Кайри Ирвинг допущен до игры в НБА. Ранее он был дисквалифицирован за антисемитизм

Баскетбол
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Сегодня Бруклин Нетс играют с Мемфисом

Кайри Ирвинг допущен до игры в НБА. Ранее он был дисквалифицирован за антисемитизм

Фото: CNBC

UA-Футбол
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Разыгрывающий защитник "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинг допущен до сегодняшнего матча своей команды в НБА. Ранее гард был дисквалифицирован лигой за антисемитские высказывания. Журналист Bleacher Report Крис Хейнс сообщает:

"Звезда "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинг официально выполнил все предварительные условия, включая беседы с несколькими членами еврейской общины, и получил разрешение вернуться сегодня вечером против "Мемфис Гриззлис".

С момента дисквалификации Ирвинг пропустил восемь игр своей команды. Без него "Бруклин" выиграл пять матчей и проиграл три. Сейчас же "Нетс" идут на десятом месте в Восточной конференции с балансом 7-9.

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В статье: НБА Кайри Ирвинг Бруклин Нетс
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