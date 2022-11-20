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Кайри Ирвинг допущен до игры в НБА. Ранее он был дисквалифицирован за антисемитизм
Сегодня Бруклин Нетс играют с Мемфисом
Фото: CNBC
Разыгрывающий защитник "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинг допущен до сегодняшнего матча своей команды в НБА. Ранее гард был дисквалифицирован лигой за антисемитские высказывания. Журналист Bleacher Report Крис Хейнс сообщает:
"Звезда "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинг официально выполнил все предварительные условия, включая беседы с несколькими членами еврейской общины, и получил разрешение вернуться сегодня вечером против "Мемфис Гриззлис".
Brooklyn Nets star Kyrie Irving has officially completed all prerequisites — which included having conversations with several members of the Jewish community — and is cleared to make his return tonight against Memphis Grizzlies, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport.— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) November 20, 2022
С момента дисквалификации Ирвинг пропустил восемь игр своей команды. Без него "Бруклин" выиграл пять матчей и проиграл три. Сейчас же "Нетс" идут на десятом месте в Восточной конференции с балансом 7-9.
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