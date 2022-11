Кайри Ирвинг допущен до игры в НБА. Ранее он был дисквалифицирован за антисемитизм

Разыгрывающий защитник "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинг допущен до сегодняшнего матча своей команды в НБА. Ранее гард был дисквалифицирован лигой за антисемитские высказывания. Журналист Bleacher Report Крис Хейнс сообщает:

"Звезда "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинг официально выполнил все предварительные условия, включая беседы с несколькими членами еврейской общины, и получил разрешение вернуться сегодня вечером против "Мемфис Гриззлис".

Brooklyn Nets star Kyrie Irving has officially completed all prerequisites — which included having conversations with several members of the Jewish community — and is cleared to make his return tonight against Memphis Grizzlies, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport.