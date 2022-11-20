 Киевский Будивельник расстался с защитником Кэтом Барбером ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Киевский Будивельник расстался с защитником Кэтом Барбером
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Киевский Будивельник расстался с защитником Кэтом Барбером

Баскетбол
(1 голосов)

Его заменит Шарунас Василяускас

Киевский Будивельник расстался с защитником Кэтом Барбером

Фото: The San Diego Union-Tribune

UA-Футбол
Новина українською

Киевский "Будивельник" объявил о расторжении контракта с защитником Кэтом Барбером. Игрок успел провести за клуб всего шесть игр.

Заменой для Барбера станет литовский баскетболист Шарунас Василяускас, подписанный еще вчера. Его последней командой является румынский "Волунтари".

Барбер является воспитанником университета"Эн Си Стэйт". В прошлом сезоне Кэт вошел во вторую символическую сборную лиги развития НБА. Более того, он подписал 10-дневный контракт с "Атлантой Хоукс".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Будивельник (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде