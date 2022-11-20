Киевский Будивельник расстался с защитником Кэтом Барбером

Киевский "Будивельник" объявил о расторжении контракта с защитником Кэтом Барбером. Игрок успел провести за клуб всего шесть игр.

Заменой для Барбера станет литовский баскетболист Шарунас Василяускас, подписанный еще вчера. Его последней командой является румынский "Волунтари".

Барбер является воспитанником университета"Эн Си Стэйт". В прошлом сезоне Кэт вошел во вторую символическую сборную лиги развития НБА. Более того, он подписал 10-дневный контракт с "Атлантой Хоукс".