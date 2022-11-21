НБА. Лейкерс разгромил Сан-Антонио, 41 очко Томпсона помогли Голден Стэйт одолеть Хьюстон

21 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно семь матчей.

"Вашингтон Уизардс" – "Шарлотт Хорнетс" – 106:102.

"Хьюстон Рокетс" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 120:127.

"Бруклин Нетс" – "Мемфис Гриззлиз" – 127:115.

"Лос-Анджелес Лейкерс" — "Сан-Антонио Спёрс" — 123:92.

"Сакраменто Кингз" — "Детройт Пистонс" — 137:129.

"Кливленд Кавальерс" — "Майами Хит" — 113:87.

"Даллас Маверикс" — "Денвер Наггетс" — 97:98.

В матче "Лос-Анджелес" — "Сан-Антонио" самым результативным игроком у "Лейкерс" стал американский центровой Энтони Дэвис, набравший 30 очков, сделавший 18 подборов и две передачи.

Также стоит отметить американского защитника Остина Ривза, который набрал 21 очко, сделал два подбора и три передачи.

Самым результативным у гостей стал американский защитник Девин Васселл. На его счету 17 очков, четыре подбора и столько же передач. Также стоит отметить третьего номера американца Келдона Джонсона, который набрал 12 очков, сделал три подбора и одну передачу.