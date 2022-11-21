Расселл Уэстбрук повторил достижение Маггзи Богза

34-летний разыгрывающий клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Расселл Уэстбрук стал первым игроком в НБА с 1990 года, который отдал более 10 результативных передач в четырёх или более матчах подряд, выходя на площадку со скамейки запасных. Об этом пишет Stathead.

В матче с "Сакраменто Кингз" Расселл отдал 11 результативных передач, во встрече с "Бруклин Нетс" их на счету Уэстбрука было 12, а в матчах с "Детройт Пистонс" и "Сан-Антонио Спёрс" – 12 и 10 соответственно.

Напомним, что в минувшем и в этом сезоне НБА Уэстбрук неоднократно подвергался критике со стороны спортивной общественности.