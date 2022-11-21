Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расселл Уэстбрук повторил достижение Маггзи Богза
Баскетболист отличился результативными действиями
Фото: Sportscasting
34-летний разыгрывающий клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Расселл Уэстбрук стал первым игроком в НБА с 1990 года, который отдал более 10 результативных передач в четырёх или более матчах подряд, выходя на площадку со скамейки запасных. Об этом пишет Stathead.
В матче с "Сакраменто Кингз" Расселл отдал 11 результативных передач, во встрече с "Бруклин Нетс" их на счету Уэстбрука было 12, а в матчах с "Детройт Пистонс" и "Сан-Антонио Спёрс" – 12 и 10 соответственно.
Напомним, что в минувшем и в этом сезоне НБА Уэстбрук неоднократно подвергался критике со стороны спортивной общественности.
Популярное сейчас
- На UA-Футбол стартует конкурс прогнозов к ЧМ-2022! Выигрывай реальные деньги и другие призы
- Старт Чемпионат мира, успех сборной Украины U-19, два матча УПЛ. Главные новости за 20 ноября
- США - Уэльс: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира
- НБА. 50 очков Карри не помогли Голдэн Стэйт не помогли обыграть Финикс, Бостон разгромил Аталанту
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО
- "Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам