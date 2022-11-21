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Энтони Дэвис повторил достижение Шакила О'Нила и Элджина Бэйлора
Защитник набирает обороты
фото - latimes.com
Центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис стал третьим игроком в истории калифорнийской команды, кому удавалось набрать как минимум 30 очков и 15 подборов в трёх матчах подряд. Об этом пишет NBA.com.
Ранее такое удавалось лишь легендарным игрокам Элджину Бэйлору (17 подобных серий) и Шакилу О’Нилу (3).
В матчах с "Бруклин Нетс", "Детройт Пистонс" и "Сан-Антонио Спёрс" Дэвис набирал 37+18, 38+16 и 30+18 очков и подборов соответственно. В недавнем матче с "Сан-Антонио", помимо 30 очков и 18 подборов, в активе Дэвиса также два передачи. Энтони стал самым результативным игроком матча в составе обоих клубов.
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