Центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис стал третьим игроком в истории калифорнийской команды, кому удавалось набрать как минимум 30 очков и 15 подборов в трёх матчах подряд. Об этом пишет NBA.com.

Ранее такое удавалось лишь легендарным игрокам Элджину Бэйлору (17 подобных серий) и Шакилу О’Нилу (3).

В матчах с "Бруклин Нетс", "Детройт Пистонс" и "Сан-Антонио Спёрс" Дэвис набирал 37+18, 38+16 и 30+18 очков и подборов соответственно. В недавнем матче с "Сан-Антонио", помимо 30 очков и 18 подборов, в активе Дэвиса также два передачи. Энтони стал самым результативным игроком матча в составе обоих клубов.