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Энтони Дэвис прокомментировал третью подряд победу Лейкерс

Баскетбол
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Команда нацелена лишь на победу

Энтони Дэвис прокомментировал третью подряд победу Лейкерс

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Центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата НБА с клубом "Сан-Антонио Спёрс". Встреча прошла на стадионе "Крипто.ком Арена" и завершилась со счётом 123:92 в пользу "озёрников". Для "Лейкерс" эта победа стала третьей подряд.

"Уверенность каждого очень высока, но она не переходит в самоуверенность. Здорово побеждать в трёх матчах подряд. Теперь нужно продолжать победную серию", — приводит слова Дэвиса ESPN US.

В матче с "Сан-Антонио" Энтони набрал 30 очков, а также совершил 18 подборов, две передачи и три перехвата. Энтони стал самым результативным игроком матча в составе обеих команд.

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В статье: Энтони Дэвис
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