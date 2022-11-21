Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Энтони Дэвис прокомментировал третью подряд победу Лейкерс
Команда нацелена лишь на победу
Центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата НБА с клубом "Сан-Антонио Спёрс". Встреча прошла на стадионе "Крипто.ком Арена" и завершилась со счётом 123:92 в пользу "озёрников". Для "Лейкерс" эта победа стала третьей подряд.
"Уверенность каждого очень высока, но она не переходит в самоуверенность. Здорово побеждать в трёх матчах подряд. Теперь нужно продолжать победную серию", — приводит слова Дэвиса ESPN US.
В матче с "Сан-Антонио" Энтони набрал 30 очков, а также совершил 18 подборов, две передачи и три перехвата. Энтони стал самым результативным игроком матча в составе обеих команд.
Популярное сейчас
- Англия - Иран: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Англия - Иран: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
- Прометей добыл 8 победу к ряду и возглавляет турнирную таблицу Латвийско-Эстонской лиги
- Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО
- Красотка дня. Соблазнительная девушка главной звезды сенсационного Ньюкасла. ФОТО