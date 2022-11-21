 Эмбиид пропустит ближайшие матчи Филадельфии из-за травмы ᐉ UA-Футбол
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Эмбиид пропустит ближайшие матчи Филадельфии из-за травмы

Баскетбол
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Минимум два матча

Эмбиид пропустит ближайшие матчи Филадельфии из-за травмы

Фото: WPTV

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Лидер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Филадельфия Сиксерс" Джоэл Эмбиид пропустит ближайшие два матча, которые состоятся 23 и 24 ноября, пишет журналист издания The Athletic Шэмс Чарания.

Эмбиид получил травму стопы в минувшем матче с "Миннесотой Тимбервулвз".

"Звезда "Сиксерс" Джоэл Эмбиид получил растяжение связок левой стопы и пропустит предстоящие матчи с "Нетс" и "Хорнетс". В ближайшие дни он будет обследован повторно", – написал обозреватель в социальных сетях.

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В статье: Джоэль Эмбиид
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