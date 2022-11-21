Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эмбиид пропустит ближайшие матчи Филадельфии из-за травмы
Минимум два матча
Фото: WPTV
Лидер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Филадельфия Сиксерс" Джоэл Эмбиид пропустит ближайшие два матча, которые состоятся 23 и 24 ноября, пишет журналист издания The Athletic Шэмс Чарания.
Эмбиид получил травму стопы в минувшем матче с "Миннесотой Тимбервулвз".
"Звезда "Сиксерс" Джоэл Эмбиид получил растяжение связок левой стопы и пропустит предстоящие матчи с "Нетс" и "Хорнетс". В ближайшие дни он будет обследован повторно", – написал обозреватель в социальных сетях.
Популярное сейчас
- Чемпионат мира 2022: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Англия с Ираном сыграли 24 минуты добавленного времени – это четверть футбольного матча
- Цыганков оформил 10-е результативное действие в УПЛ - классно забил Вересу. ВИДЕО
- Михаил Бродский переизбран на пост президента ФБУ
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная девушка главной звезды сенсационного Ньюкасла. ФОТО
Новости по теме
- 09:19 Весь спорт 59 очков Эмбиида помогли обыграть Филадельфии обыграть Юту, Лейкерс уверенно обыграл Бруклин
- 08:48 Весь спорт НБА. Шарлот потерпел седьмое поражение в сезоне, дабл-дабл Джоэла Эмбиида не помог Филадельфии обыграть Атланту
- 09:20 Весь спорт Лос-Анджелес Лейкерс снова проиграл, Милуоки Бакс оказался сильнее Филадельфии Сиксерс