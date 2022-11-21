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Томпсон, Карри и Уиггинс установили рекорд НБА
Игроки забросили приличное количество трехочковых
фото - chicagotribune.com
Игроки клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри, Клэй Томпсон и Эндрю Уиггинс поставили новый рекорд лиги в выездном матче с "Хьюстон Рокетс", который состоялся сегодня, 21 ноября, сообщает ESPN.
Игроки реализовали рекордное количество трёхочковых, заброшенных тремя одноклубниками в одном матче – 23. На счету Томпсона, ставшего самым результативным игроком встречи, десять мячей, у Карри – семь, а у Уиггинса – шесть.
Напомним, "Уорриорз" победили со счётом 127:120, прервав затяжную серию из восьми поражений на выезде.
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