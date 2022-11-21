 Томпсон, Карри и Уиггинс установили рекорд НБА ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Томпсон, Карри и Уиггинс установили рекорд НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Томпсон, Карри и Уиггинс установили рекорд НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Игроки забросили приличное количество трехочковых

Томпсон, Карри и Уиггинс установили рекорд НБА

фото - chicagotribune.com

Новина українською

Игроки клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри, Клэй Томпсон и Эндрю Уиггинс поставили новый рекорд лиги в выездном матче с "Хьюстон Рокетс", который состоялся сегодня, 21 ноября, сообщает ESPN.

Игроки реализовали рекордное количество трёхочковых, заброшенных тремя одноклубниками в одном матче – 23. На счету Томпсона, ставшего самым результативным игроком встречи, десять мячей, у Карри – семь, а у Уиггинса – шесть.

Напомним, "Уорриорз" победили со счётом 127:120, прервав затяжную серию из восьми поражений на выезде.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Голден Стейт Уорриорз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде