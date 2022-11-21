Томпсон, Карри и Уиггинс установили рекорд НБА

Игроки клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри, Клэй Томпсон и Эндрю Уиггинс поставили новый рекорд лиги в выездном матче с "Хьюстон Рокетс", который состоялся сегодня, 21 ноября, сообщает ESPN.

Игроки реализовали рекордное количество трёхочковых, заброшенных тремя одноклубниками в одном матче – 23. На счету Томпсона, ставшего самым результативным игроком встречи, десять мячей, у Карри – семь, а у Уиггинса – шесть.

Напомним, "Уорриорз" победили со счётом 127:120, прервав затяжную серию из восьми поражений на выезде.